Palermo, oggi incontro alla Regione per il centro sportivo: il club vuole l’ex campo rom. I dettagli

È il giorno del centro sportivo

L’edizione odierna del quotidiano “La Repubblica” mette a fuoco le ultime novità in merito alla creazione del centro sportivo del Palermo. Un’idea che, ormai da mesi, aleggia intorno al club del duo Mirri-Di Piazza. Oggi sembra essere arrivato il momento della svolta. Alla Regione, infatti, si terrà un vertice tra la società e le altre parti coinvolte direttamente in causa al fine di comprendere se l’impianto potrà essere costruito nel terreno dell’ex campo rom della Favorita, come auspicato dai rosanero.

“In mattinata — si legge sul noto quotidiano — il vertice negli uffici della Regione vedrà protagonisti il Palermo, il Comune e i padroni di casa, tutti coinvolti come parte direttamente in causa: il club perché vuole realizzare la fabbrica per costruirsi i talenti in casa che è alla base del progetto triennale di rinascita della società; il Comune che pone come condizione la realizzazione di un parco sportivo che oltre per le esigenze della società rosanero abbia una parte aperta alla città per un utilizzo pubblico; la Regione in quanto l’area è di demanio regionale”.

È da valutare, oltre alla disponibilità dell’area, anche la formula attraverso cui il club del duo Mirri-Di Piazza potrà usufruire del terreno. Si tratta, infatti di un bene demaniale inalienabile, per cui servirebbe una eventuale legge ad hoc per la cessione al Palermo. La soluzione gradita ai vertici rosanero sarebbe quella relativa all’acquisizione del diritto di superficie. In tal caso, la struttura del centro sportivo sarebbe di proprietà della società, ma non il terreno. La medesima formula proposta dal presidente Dario Mirri per poter procedere alla ristrutturazione del “Renzo Barbera”.

“Le parti si erano date appuntamento ad oggi per individuare il percorso migliore che accontentasse tutti. Per il club — spiega il noto quotidiano — la necessità di realizzare in tempi brevi un quartier generale per la prima squadra e un centro per i giovani è alla base del progetto di rinascita. Il Comune vuole risolvere il problema della gestione del post sgombero dell’area che dal 5 aprile 2019, con l’uscita delle ultime famiglie dal campo, è di fatto abbandonata. E la regione vedrebbe rivalutato un bene che è di sua proprietà e sul quale nel corso degli anni non ha fatto nulla per valorizzarlo”.

Sulle scrivanie di Viale del Fante sono già presenti i progetti relativi alla costruzione del centro sportivo, realizzati da Gino Zavanella e Angelo Armanno. Bisognerà, tuttavia, attendere il via libera di Regione e Comune. Entro l’anno, il patron Dario Mirri sogna di poter usufruire, all’interno dell’area di quasi otto ettari, di una struttura polifunzionale con tre campi di calcio, uno di calcio a sette, spogliatoi e palestra per la prima squadra, il settore giovanile e le formazioni femminili. Non basteranno, però, i finanziamenti raccolti attraverso l’azionariato popolare, destinati totalmente al progetto, che si sono rivelati ben al di sotto delle aspettative.