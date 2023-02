Palermo, nodo over: Stulac “salva” Lancini. Il difensore al momento resta in lista

Il centrocampista tornerà a disposizione di Eugenio Corini solo nel mese di maggio

"Lancini sostituirà Stulac e gli farà posto quando rientrerà". Lo ha annunciato Leandro Rinaudo che, in un'intervista rilasciata ai microfoni de "La Gazzetta dello Sport", ha risolto il rebus relativo al problema della lista over. Tra acquisti e cessioni, al termine della sessione invernale di calciomercato, il Palermo si è ritrovato con diciannove calciatori over inseriti in questa lista, con Masciangelo l'ultimo a rientrarci in ordine temporale. "A fargli spazio per concedere il via libera al tesseramento, il difensore rosanero Edoardo Lancini", sottolinea l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia".

Dopo aver chiesto ed ottenuto un permesso dal club di viale del Fante per tornare a Bergamo, il difensore classe 1994 è rientrato in città e si è allenato con il resto del gruppo. E potrà essere anche convocato contro la Reggina, con il Palermo che sfrutterà "uno dei paragrafi previsti dal regolamento sui tesseramenti". "Nel rispetto delle norme generali sui trasferimenti e sul tesseramento dei calciatori - si legge - le società possono sostituire in qualsiasi momento nelle liste A e Bandiera con un altro calciatore già tesserato per la mede-sima società o svincolato, un calciatore per una sola volta nell’arco della stagione sportiva, che abbia subito un infortunio che comporti un documentato periodo di inabilità non inferiore a 60 giorni consecutivi".

E' il caso di Leo Stulac, che alla vigilia della gara contro il Brescia ha rimediato una lesione distrattiva nella regione miotendinea del semitendinoso della coscia sinistra ed anche una lesione parziale del tendine dello stesso muscolo. Nei giorni scorsi, il calciatore è stato visitato a Londra dal prof. Fares Haddad, consulente ortopedico specialista nel trattamento delle lesioni muscolo-tendinee, che ha optato per un trattamento conservativo con una previsione di "return to performance" programmata per l'ultima settimana del mese di aprile 2023. Fino a quel momento, sarà Lancini a "sostituirlo", facendogli posto quando il centrocampista tornerà a disposizione di Eugenio Corini.