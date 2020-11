Palermo-Monopoli, rosanero a caccia del riscatto: Boscaglia sfida Scienza per riprendere la marcia

Il Palermo cerca il riscatto.

Archiviata la sconfitta contro la Turris, i rosanero sono pronti a tornare in campo per continuare la risalita e spazzar via le nubi tornate sul proprio attacco. La scia di vittorie di fila, tre contro Juve Stabia, Paganese e Potenza, si è dunque interrotta, ma è tempo di riprendere la marcia. Alle 15.00, andrà in scena la sfida contro il Monopoli, valida per la tredicesima giornata del campionato di Serie C-Girone C.

Nonostante l’emergenza Coronavirus è ormai alle spalle, anche per la gara contro gli uomini di Giuseppe Scienza, il tecnico Roberto Boscaglia dovrà fare i conti con qualche assenza importante: “Nelle ultime settimane sto ritrovando tutti i miei giocatori, i progressi sono stati eccellenti e non dobbiamo farci influenzare da un gol subito al 94′. Piano piano, qualcuno sta ricominciando a vivere di nuovo il ritiro e il campo nonostante non sia al top. Luperini e Valente hanno bisogno di giocare, Corrado e Palazzi sono clinicamente guariti, ma non sono al top della condizione e Lancini ha ancora bisogno di tempo, il suo rientro sarà graduale”, ha dichiarato il tecnico rosanero nel corso della consueta conferenza stampa pre-gara. Tuttavia, l’allenatore gelese resta fiducioso: “Conosco il valore dei miei uomini, dobbiamo rivedere niente ma continuare a puntare forte su questa squadra”, ha proseguito.

PALERMO-MONOPOLI, LE PROBABILI FORMAZIONI: DUBBI E SCELTE DI BOSCAGLIA

Un’altra occasione ghiotta per la compagine siciliana, chiamata ad offrire una prestazione brillante, al fine di trovare fluidità ed incisività per creare pericoli e abbattere i muri difensivi degli avversari. Contro il Monopoli, dunque, Boscaglia proporrà il solito 4-2-3-1. Medesimo dispositivo tattico che presenterà alcune novità per quanto concerne la scelta degli interpreti.

“Non ho griglie mentali, a parlare sarà sempre il campo. Cambi in attacco? Il riferimento è solo dettato dalla partita senza pensare a chi dover fare rifiatare, il mio unico pensiero è quello di fare il meglio”, ha spiegato il coach ex Trapani, che chiede ai suoi grinta, determinazione, cinismo e soprattutto concretezza. “Il Monopoli verrà qui col coltello tra i denti, vorrà punti. Negli ultimi anni ha fatto meglio in trasferta che in casa. Credo sarà una gara simile a quella contro la Turris. Capiremo l’andamento solo nel corso del match, ma dovremo essere bravi a fare noi la partita”, ha concluso l’allenatore del Palermo.

Palermo, al “Barbera” arriva il Monopoli: Saraniti ritrova la sua vittima preferita. Numeri e precedenti

Dati alla mano, i rosanero vantano una tradizione positiva con il Monopoli: cinque vittorie, tre pareggi e nessuna sconfitta in otto confronti, tra il 1984 e il 1991. Numeri che fanno ben sperare in vista di un impegno tutt’altro che semplice.