Palermo, La Repubblica: “I rosanero ripartono con il dilemma del rigorista”

Inoltre - secondo il quotidiano - la più grande pecca della prova offerta dalla compagine siciliana a Bari è quanto successo nel secondo tempo, quando il Palermo ha giocato in doppia superiorità numerica. Sotto accusa anche il centrocampo, che ha sofferto molto già nel primo tempo. Ma non solo; "l’altro elemento incontrovertibile è la persistenza di alcuni difetti strutturali". Ragion per cui, Corini attende l'arrivo di altri tre-quattro giocatori.

Il Palermo visto a Bari - d'altra parte - non ha solo un problema a sinistra, risolvibile con l'arrivo di Lund (QUI I DETTAGLI DELLA TRATTATIVA) ed il recupero di Aurelio, ma anche a destra, "dove Mateju non garantisce per caratteristiche una spinta costante a tutta fascia. Qualità che invece ha Buttaro, partito dalla panchina e non a caso protagonista di un buon inserimento nell’episodio del gol annullato a Brunori". Necessario anche un altro innesto in attacco (un'alternativa di categoria a Di Mariano e Insigne), oltre ad un centrocampista che possa far fare alla squadra di Corini un salto di qualità.