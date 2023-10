Palermo, La Gazzetta dello Sport: “La maledizione delle ali”. Corini cambia modulo?

Leonardo Mancuso verso una maglia da titolare: le ultime in vista della sfida contro il Sudtirol, in scena al "Renzo Barbera".

"La maledizione delle ali". Titola così l'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport", che punta i riflettori in casa Palermo e sulla sfida in programma alle ore 16:15 allo Stadio "Renzo Barbera"."La vigilia ha riservato qualche imprevisto, l’obiettivo, però, non cambia. C’è la voglia di rompere il tabù Südtirol e il Palermo intende portare a termine la missione", si legge. La squadra di Eugenio Corini, dunque, cerca il riscatto dopo la sconfitta rimediata esattamente un anno fa con il gol di Odogwu. Tuttavia, per l'occasione, il tecnico rosanero dovrà rinunciare a Roberto Insigne, out a causa di una sindrome influenzale con stato febbrile. Un'assenza importante alla luce degli infortuni di Nicola Valente e Francesco Di Mariano.