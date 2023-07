Il report ufficiale del primo giorno di ritiro in quel di Ronzone del Palermo guidato da Eugenio Corini in panchina

E' cominciato ufficialmente il soggiorno del Palermo in quel di Ronzone. Primo ritiro stagionale per i rosanero lontani dalla Sicilia, dopo quelli di Manchester, Roma e Girona di rispettivamente ottobre e gennaio dello scorso anno calcistico. La squadra e lo staff del club di Viale del Fante sono arrivati in Trentino-Alto Adige questa domenica mattina. Questo il report dell'allenamento odierno condotto dal tecnico Eugenio Corini: