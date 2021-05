Palermo, i tifosi festeggiano la squadra al ritorno dalla Campania: le immagini

Continua il sogno playoff del Palermo.

Impresa del Palermo a Castellammare, che espugna il “Menti” battendo la Juve Stabia e conquistando così la fase nazionale dei playoff. Cinismo, lucidità e abnegazione: i rosanero sfoderano una prestazione brillante, nonostante le assenze, che gli permette di continuare ad inseguire il sogno promozione. A decidere le reti di Valente e Saraniti, che puniscono le “Vespe”, ponendo definitivamente fine al loro cammino nei playoff.

Una vera e propria impresa celebrata da un nutrito gruppo di tifosi rosanero che, questa mattina, hanno voluto accogliere la squadra al “Renzo Barbera” caricandola in vista del primo turno nazionale dei playoff. Proprio questa mattina, infatti, si terrà il sorteggio che decreterà chi tra Bari, Südtirol, Renate, Modena o Avellino dovrà affrontare il Palermo per accedere al turno successivo. Un momento importante per la compagine rosanero in cui, anche questa volta, i tifosi non hanno fatto mancare la propria vicinanza alla squadra.