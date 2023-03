Palermo, i gol parlano italiano: da Gomes a Saric, stranieri ancora a digiuno

"La cinquina al Modena, oltre a far riassaporare la gioia dei tre punti dopo sei partite, ha consentito di sfatare una serie di tabù stagionali. [...] Solo un tabù non è stato sfatato: quello delle reti segnate da non italiani". Apre così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", che punta i riflettori sulla squadra di Eugenio Corini , reduce dalla vittoria conquistata in rimonta contro il Modena , prima della sosta relativa agli impegni delle Nazionali.

Diversi i tabù sfatati: prima gara con più di tre reti messe a segno, primo successo con tre gol di scarto, prima rete in rosanero per Tutino e Aurelio, primo gol da titolare per Soleri, prima rimonta completata dopo essere passati in svantaggio. Tuttavia, il Palermo resta l'unica squadra in Serie B (insieme al Modena) a non essere ancora riuscita a mandare in gol giocatori stranieri. In organico attualmente ce ne sono sette: i difensori Orihuela, Graves, Nedelcearu e Mateju, oltre ai centrocampisti Gomes, Stulac e Saric.