Palermo, i baby Florio e Cangemi in panchina con i grandi. Rinaudo: “È una soddisfazione”

Tra le fila del Palermo c’è posto anche per qualche baby rosanero.

Domenica scorsa, in occasione della sfida contro l’FC Messina, in panchina c’erano anche due giocatori della Juniores: Christian Cangemi, difensore centrale, e Salvatore Florio, interno di centrocampo. Due promettenti classe 2002 palermitani. Una soddisfazione, sia per loro, che per il direttore tecnico della cantera Leandro Rinaudo: “È stata una piccola grande gioia vedere i nomi di Cangemi e Florio in distinta – ammette ai microfoni della ‘Gazzetta dello Sport –, una soddisfazione per loro e per tutta la società. Penso che stiamo facendo un buon lavoro a livello di settore giovanile, anche se siamo solo all’inizio del nostro percorso”.

Intanto, prosegue il lavoro del settore giovanile, rinato, come nel caso della prima squadra, sotto la guida del duo Mirri-Di Piazza. Un progetto ambizioso, che inizia a dare i suoi frutti: “Tutte le nostre cinque formazioni giovanili si trovano in testa alla classifica dei rispettivi campionati. Ciò non può che farci piacere – sottolinea Rinaudo – ma al di là dei risultati, stiamo cercando di lavorare in prospettiva futura, tant’è che abbiamo scelto di fare tutte squadre sotto età per ritrovarci avanti il prossimo anno. Speriamo quanto prima di avere anche una struttura adeguata che ci permetta di fare allenare al meglio i nostri ragazzi: la società è molto attenta al settore giovanile”.

