Palermo, Gardini uomo guida: da intermediario City ad amministratore delegato

"È sempre più l'uomo del nuovo corso targato City Football Group. La figura principale di riferimento nei confronti della holding dello sceicco Mansour a Palermo", apre così l'edizione odierna del noto quotidiano "La Gazzetta dello Sport" che punta i riflettori sulla nomina di Giovanni Gardini come amministratore delegato del club di viale del Fante. "Si tratta del completamento di un percorso iniziato in qualità di intermediario nell'operazione (...), proseguito con l'ingresso nei quadri dirigenziali inizialmente nelle vesti di d.g., in attesa della nomina come amministratore delegato", si legge. Il posto era rimasto vuoto dopo le dimissioni di Rinaldo Sagramola e la nuova società ha aspettato diversi mesi per certificare la centralità di Gardini nel progetto rosanero.