Palermo-Feralpisalò, il dato degli spettatori presenti al “Renzo Barbera”

La sfida tra la squadra di Eugenio Corini e gli uomini di Stefano Vecchi è in scena allo Stadio “Renzo Barbera”.

Prima gara casalinga in campionato per il Palermo di Eugenio Corini.

Uno a zero: è questo il risultato parziale al termine dei primi quarantacinque minuti del match valevole per la quarta giornata del torneo di Serie B grazie alla rete messa a segno da Roberto Insigne al minuto 16. Con lo stesso attaccante uscito anzitempo dal campo, al minuto 40, per un problema muscolare.