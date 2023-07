Palermo, domani il via alla stagione: appuntamento a Veronello, poi il Trentino

Da Palermo partirà direzione Veronello un solo giocatore, Di Mariano, l’unico palermitano della truppa, oltre a qualche giovane che in prima battuta potrebbe essere aggregato per far numero. E poi Bovo, new entry dello staff di Corini. "I tre magazzinieri, invece, con tutto il materiale sportivo necessario e l’immancabile moka per l’espresso, sono già in viaggio. Il furgone con l’aquila rosanero si è imbarcato ieri sera per Napoli e in giornata raggiungerà la meta via terra", prosegue il noto quotidiano.