Palermo, Di Piazza sul Cda: “Ho detto la mia, finché ci sarò io in società…”

Tutto fermo in casa Palermo.

Ieri pomeriggio, in quel di Viale del Fante, alla presenza di Dario Mirri e Tony Di Piazza, si è svolto il Consiglio di Amministrazione, che ha confermato il momento di forte tensione tra i due proprietari del club rosanero. Diversi i temi trattati: dai rilievi mossi dal socio di minoranza nei confronti dell’amministratore delegato Rinaldo Sagramola allo stadio, passando per il centro sportivo.

Proprio su quest’ultimo punto, l’ex vice presidente nativo di San Giuseppe Jato avrà tempo fino a lunedì per comunicare se ha intenzione di partecipare o meno all’investimento, essendo esso al di fuori dei 15 milioni di capitale previsti per Hera Hora. Le due parti attendono i termini stabiliti ma i rapporti si fanno sempre più tesi.

Nel frattempo, lo stesso Di Piazza, al termine dell’attesissimo CdA si è affidato, come di consuetudine, ai social network per commentare l’esito della riunione, sottolineando di aver detto la sua ma di essere pronto a garantire supporto e sostegno al progetto rosanero finché farà parte della società: “Ho detto la mia. Finché ci sono, remiamo tutti insieme nella stessa direzione per il bene del Palermo. Forza Palermo!”.

Di seguito, il post in questione.