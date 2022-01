Palermo, dai colpi Balzaretti e Cavani a Gunnarsson: tutti gli acquisti di gennaio

Ecco tutti i colpi messi a segno dal Palermo negli anni, nel corso della sessione invernale di calciomercato: campioni ma anche vere e proprie meteore...

"Da Jeda a Gunnarsson il passo è breve. Ma che affari con Balzaretti e Cavani". Titola così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", che punta i riflettori sulla sessione invernale di calciomercato e sui colpi messi a segno dal Palermo nel corso degli anni. "Gennaio, mese di speranze e mese di affanni. Mese di colpi, ma anche di delusioni". Ad esempio, con Silvio Baldini in panchina, nel 2004 arrivarono a gennaio sia Jeda , sia i gemelli Filippini . Ma non solo; qualche giorno dopo, infatti, il mercato si chiuse con due arrivi importanti, quelli di Biava e Grosso .

"Il terzino sinistro a gennaio, d’altronde, è diventata una sorta di prassi per il club di viale del Fante", si legge. Nel gennaio del 2008 , Foschi mise a segno un vero e proprio colpo: Federico Balzaretti . Ma arrivarono anche altri esterni che non ebbero particolarmente fortuna su quella fascia: Savini nel 2009 , Calderoni nel 2010 , Dossena nel 2013 e Fiore nel 2018 . Fece un po' meglio Lazaar , arrivato a gennaio 2014 insieme a Vitiello e Maresca .

"Nell’era Zamparini, almeno nei primi anni, la sessione invernale si è rivelata spesso una soluzione utile per raddrizzare le stagioni iniziate male", prosegue il noto quotidiano. Nel 2006 , dopo il trasferimento in Sicilia di Di Michele dall' Udinese , approdò anche Giovanni Tedesco . Nel 2012 arrivarono sia Viviano , sia il Mudo Vazquez . Nel 2013 - invece - una serie di delusioni: dei dieci acquisti fatti da Lo Monaco , l'unico a rivelarsi utile alla causa fu, infatti, Sorrentino .

"Se le cose andavano bene, invece, gennaio diventava un mese vuoto". Come nel 2005 e nel 2007, quando il Palermo sostituì solo partenti e infortunati. Con l'addio di Farias, arrivò Possanzini, mentre dopo l'infortunio di Amauri, in un primo momento si decise di puntare su Matusiak. Foschi, però, quell'anno riuscì a portare in Sicilia un certo Edinson Cavani. Uno degli acquisti più importanti della storia del Palermo. I veri "flop" arrivarono dal 2013 in poi. Tutti calciatori che non sono riusciti a lasciare un segno in rosanero: Nelson, Anselmo, Faurlin, Formica, Boselli, Sperduti, Ortiz, Cristante, Balogh, Posavec, Arteaga, Sunjic e Silva. L’ultimo acquisto del Palermo prima del fallimento fu Gunnarsson, arrivato nel gennaio 2019 grazie agli inglesi. Una vera e propria meteora.