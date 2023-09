Palermo, Corriere dello Sport: “Analisi e riflessioni, dirigenti City Group a Torretta”

Adesso la parola d’ordine è "ripartire". "Dopo tre vittorie di fila i rosanero hanno capito che il campionato di B nasconde sempre tante insidie e hanno voglia di trasformare in energia positiva la rabbia derivante dalla battuta d’arresto maturata venerdì nei minuti di recupero. La gara con il Cosenza offre diversi spunti di riflessione. [...] La squadra deve migliorare soprattutto in termini di continuità all’interno della partita ma, anche in virtù di giocatori strutturati come il difensore Lucioni, ha una certa solidità e compattezza. E ha individualità, anche in panchina, in grado di spostare gli equilibri. Ci sono anche idee e contenuti. Il problema nasce nel momento in cui si fa fatica a concretizzare il volume di gioco e non si mettono i giocatori deputati alla fase offensiva nelle condizioni di incidere", conclude il noto quotidiano.