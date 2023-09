Palermo, cooperativa del gol: già in sette a segno, nessuno meglio in B. Brunori…”

Cooperativa del gol. Le sette marcature fin qui realizzate dal Palermo di Eugenio Corini nelle prime quattro gare di campionato hanno tutte una firma diversa. Rosanero a segno con sette calciatori, tra attaccanti, centrocampisti e difensori, a testimonianza di una proposta offensiva che si sviluppa in modo corale ed armonioso, mandando alla conclusione buona parte degli effettivi. l'edizione odierna del Giornale di Sicilia si sofferma su questo virtuoso tratto distintivo del primo scorcio di stagione in casa Palermo. Lucioni, Segre e Soleri nella prima vittoria esterna a Reggio Emilia, Insigne, Stulac e Di Francesco nel tris calato al Barbera alla Feralpisalò, Mancuso nella vittoria al fotofinish contro l'Ascoli di Viali. Singolare come manchi all'appello il bomber principe della formazione siciliana, quel Matteo Brunori che l'anno precedente ha siglato oltre il 35% dei gol dell'intera squadra di Corini. Con il sigillo del capitano, presumibilmente in arrivo a breve, salirà il numero dei giocatori andati a rete fino ad oggi, una lista che avrebbe potuto comprendere anche Di Mariano se il numero dieci non avesse fallito il match point dal dischetto al San Nicola di Bari. L'equa ripartizione delle segnature è una lieta novita del Palermo edizione 2023-2024, nella stagione precedente per raggiungere quota sette marcatori diversi in organico bisognò pazientare fino alla ventitreesima giornata. Un dato che certifica come il Palermo abbia oggi un impianto di gioco e delle trame offensive caratterizzati da numerose opzioni per attaccare la porta avversaria: la manovra della squadra di Corini non è più rigorosamente Brunoricentrica negli ultimi sedici metri. Palermo primo in questa speciale classifica dopo cinque giornate del torneo cadetto (i rosa devono recuperare il match interno della seconda giornata contro il Brescia), segue il Parma che ha già messo a referto sei marcatori diversi ed il Cosenza che ha mandato in rete cinque calciatori. Per risalire a numeri così importanti nella ripartizione delle reti e del peso offensivo in casa Palermo, bisogna spulciare i numeri del campionato di Serie D 2019-2020, il primo del nuovo Palermo dopo il fallimento della precedente proprietà.