Palermo, con l’Ascoli tre punti da playoff. Ora i tifosi rosanero sognano in grande

Otto risultati utili consecutivi per i rosanero, per la precisione quattro vittorie e quattro pareggi, che sono diventati anche la squadra dell'attuale Serie B con la più longeva striscia di prestazioni culminate con esito positivo, superando momentaneamente il Genoa a quota sette. Non è stato semplice vincere per la compagine siciliana, dopo le preoccupazioni di venerdì sera , con la gara che si è disputata ventiquattr'ore dopo l'orario prestabilito a causa del problema con l’areo avuto dai rosanero. "Siamo pochi adesso, la sporca mezza dozzina ha funzionato ancora e con questa identità e questa forza portiamo a casa questo risultato. Sono soddisfazioni che la mia squadra merita, ne mancano sedici e cercheremo di prendercele una alla volta", ha dichiarato Corini in mixed zone nel post partita.

Il protagonista dell'incontro tra Ascoli e Palermo è stato senza dubbio Matteo Brunori, autore di una doppietta decisiva e di una prestazione da incorniciare nonostante un calcio di rigore fallito, il terzo stagionale dopo gli errori contro il Cosenza ed il Venezia. "È stato molto bravo Damiani a darmi quella palla in profondità nel primo. Sull’altro invece ho avuto un po’ di fortuna perché c’è stata anche una deviazione. Peccato per il rigore parato. Questo è un successo importantissimo, volevamo fortemente questa vittoria", commenta il centravanti e capitano dei rosa. L'italo-brasiliano può festeggiare anche per l'aggancio a Walid Cheddira in cima alla classifica dei capocannonieri del campionato di Serie B, giunti entrambi a quota dodici reti. Il bomber marocchino del Bari, tuttavia, non è sceso in campo contro il Perugia in questa ventiduesima giornata a causa dell'espulsione rimediata nel turno precedente al "Renzo Barbera" contro il Palermo. Il prossimo impegno dei siciliani sarà contro la Reggina, reduce da una sconfitta in casa del SudTirol per 2-1, in programma domenica 5 febbraio alle 16.15.