Palermo-Catania, Amauri carica i rosa in vista del derby: “Forza ragazzi!”

Sale l’attesa per il derby tra Palermo e Catania.

Non un impegno come gli altri, quello che attenderà tra poco più di quarantotto ore gli uomini di Roberto Boscaglia. Lunedì sera, infatti, i rosanero torneranno in campo per affrontare il Catania di Raffaele dopo ben 7 anni dall’ultimo match contro gli etnei. Una sfida da sempre attesa con grande trepidazioni da entrambe le compagini: consapevoli dell’importanza della posta in gioco.

Un appuntamento che accende non soltanto tifosi e calciatori attuali, ma anche ex bandiere rosa. E’ il caso di Amauri: indimenticato ex bomber del Palermo che, tramite una Instagram Stories, ha voluto caricare la formazione di Boscaglia – decimata dal Covid-19 – in vista del derby contro i rossazzurri.