Palermo, casting per il bomber: sondaggio con la Juventus per Brunori Sandri

Il Palermo sfoglia la margherita alla ricerca del nuovo bomber da regalare a Filippi in vista della prossima stagione: Castagnini sonda il terreno per l'attaccante della Juventus Under 23 Brunori Sandri

In stand-by la trattativa per ingaggiare il classe 1996, Pietro Cianci, c'è l'accordo con il Teramo ma non con l'entourage della punta ex Potenza e Bari, raffredata la candidatura di Eric Lanini che aspetta l'occasione giusta in Serie B, in ghiaccio l'ipotesi Vano considerata una soluzione valida ma comunque alternativa. L'agenda del direttore sportivo del Palermo si arricchisce di un nuovo nome potenzialmente candidato ad approdare alla corte di Filippi. Secondo la redazione di Sky Sport, il Palermo avrebbe fatto un sondaggio con la Juventus per l'attaccante Matteo Luigi Brunori Sandri, calciatore classe 1994 in possesso del doppio passaporto, italiano e brasiliano. Tornato a disposizione della Juventus Under 23 dopo il prestito alla VirtusEntella, l'ex Arezzo ha un contratto in scedenza con il club piemontese fino a giugno 2024.