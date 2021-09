Palermo, caso Hera Hora-Di Piazza: udienza rinviata all’8 novembre

L'ex vice presidente del Palermo ha lasciato il club rosanero di cui deteneva il 40%

Tony Di Piazza ha trascinato Dario Mirri in tribunale. Il motivo che ha spinto l'imprenditore italo-americano a esporsi in tal senso è legato al mancato accordo tra le parti, in merito al valore della quota da liquidare al socio recedente entro il mese di dicembre. L'ex vicepresidente rosanero, stando al sequestro conservativo presentato dai propri avvocati, ha chiesto 11,9 milioni di euro come rimborso.

L'ormai ex dirigente rosanero che deteneva il 40% della società ha deciso di non far più parte del progetto a causa di reiterate divergenze e continue incomprensioni con l'attuale numero uno del Palermo e adesso chiede la liquidazione della propria parte. Tra le questioni messe in primo piano da Di Piazza vi sono il ridimensionamento del ruolo di Gianluca Paparesta, la gestione della vendita del club e la realizzazione del nuovo centro sportivo in quel di Torretta. Stando alle pagine relative al documento in questione, uno dei punti su cui si è posto l'accento concerne l'ex arbitro al quale sarebbe stato offerto un contratto con condizioni peggiorative rispetto alla stagione trascorsa.