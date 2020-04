Palermo, buon compleanno Tony Di Piazza! Il vicepresidente rosanero compie oggi 68 anni

Festa di compleanno in casa Palermo.

Il vicepresidente Tony Di Piazza compie oggi gli anni, essendo nato il 22 aprile 1952 a San Giuseppe Jato. L’imprenditore italo-americano lasciò la Sicilia ad otto anni insieme al padre per trovare la fortuna a New York. Nel 1980 iniziò il suo business avviando una società immobiliare, affare che oggi costituisce la base della sua fortuna economica. L’estate scorsa ha deciso di sposare la causa rosanero, vincendo il bando per l’assegnazione del titolo sportivo del Palermo insieme a Dario Mirri, con l’obiettivo di riportare la compagine siciliana tra i grandi.

Al vicepresidente rosanero vanno i più sentiti auguri anche da parte di tutta la redazione di Mediagol.it.

