Palermo, Brunori non è in dubbio per il Frosinone. Ecco Sala a disposizione di Corini

"Palermo, stop per Brunori: ma non è in dubbio".Questo il titolo dell'articolo in apertura dell'edizione odierna del Giornale di Sicilia che si concentra sul prossimo impegno del Palermo in programma il prossimo sabato 18 febbraio contro il Frosinone alle 14.00 allo stadio "Renzo Barbera".