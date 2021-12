Palermo-Bari, dato spettatori: oltre 10mila tifosi al “Barbera”, è record di presenze

10.249 il numero totale degli spettatori presenti sugli spalti del 'Renzo Barbera' per sostenere gli uomini di Giacomo Filippi contro il Bari

Sono poco più di 10.000 i tifosi accorsi sugli spalti del 'Renzo Barbera' per assistere alla sfida interna tra il Palermo e la capolista Bari. Una risposta importante per la franchigia rosanero, reduce dal passo falso in trasferta nel derby siciliano contro il Catania, e oggi in campo con l'obiettivo di arrestare la corsa dei galletti: attualmente distanti ben 8 lunghezze.