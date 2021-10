Palermo-Avellino, i convocati di Filippi: ok Marconi, c’è Crivello. L’elenco

Il Palermo ha diramato l'elenco dei convocati per la sfida contro l'Avellino di Piero Braglia, in programma domani alle 14:30

Il Palermo si appresta a sfidare l'Avellino nel match valido per la dodicesima giornata del Girone C di Serie C. Di seguito, l'elenco completo dei convocati scelti da mister Filippi per la sfida che si disputerà domani pomeriggio, 31 ottobre, alle 14:30 allo stadio "Renzo Barbera".