Palermo: arriva l’uovo di Pasqua rosanero. L’iniziativa

All'interno di quattro tra le uova che verranno messe in vendita allo store ufficiale del Palermo nei prossimi giorni si trova uno speciale premio. " I calciatori Ivan Marconi, Samuele Massolo e Valerio Verre hanno nascosto uno speciale “golden ticket”. I fortunati che li troveranno potranno vivere un’esperienza unica per veri tifosi rosanero: una partita da superospiti al Barbera con giro degli spogliatoi e catering dedicato, l’incontro con i giocatori a fine gara, e l’emozione di tirare un rigore sotto la curva nord durante l’intervallo del match indossando una maglia rosanero. La partita in questione sarà Palermo-Benevento, sabato 22 aprile alle 16.15. In tutte le altre uova la sorpresa sarà un gadget del Palermo."