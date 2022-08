Nedelcearu: “Obiettivo? Pensiamo alla gara con l’Ascoli. Voglio tornare in Nazionale”

Ionut Nedelcearu si è subito inserito negli schemi del Palermo . Due presenze in Serie B contro Perugia e Bari ed una in Coppa Italia a Torino gli sono già bastate per conquistare la stima dei tifosi rosanero. Il possente centrale rumeno si è preso le chiavi del reparto arretrato orchestrato dal tecnico Eugenio Corini . L'ex di Crotone e AEK Atene ha tenuto la conferenza stampa di presentazione allo stadio "Renzo Barbera". Di seguito le sue dichiarazioni:

"Obiettivo? Penso solo alla prossima partita con l'Ascoli, vedremo alla fine dove arriveremo. Auspicio personale? Penso ad aiutare la squadra, sono a disposizione del mister. Non mi piace parlare di me, preferisco parlare della squadra. Bisogna migliorare e per questo lavoro ogni giorno. Nuovi acquisti? Abbiamo bisogno di tutti, la Serie B è difficilissima e abbiamo bisogno di concorrenza. Qua c'è una bella città, bellissimo stadio e tanto tifo. Differenza Serie B? Non so rispetto allo scorso anno. Siamo partiti bene, abbiamo bisogno di continuare così. Il campionato è difficile, non ho ancora fatto niente. Il mio obiettivo è di tornare in Nazionale, sarebbe un orgoglio tornarci"