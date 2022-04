Nardini: “Esultanza Luperini? Nessuna polemica, anche in Serie A…”

Le dichiarazioni in conferenza stampa di Nardini, vice di Baldini, alla vigilia di Palermo-Picerno in programma domenica al Barbera alle 14.30

Il Palermo di Silvio Baldini , con il tecnico out per Covid-19 e gestito attualmente dal vice Mauro Nardini, ricomincia il proprio percorso contro l' AZ Picerno , formazione che punì i rosanero allora allenati da Giacomo Filippi nella gara d'andata al "Curcio" grazie alla rete decisiva di Reginaldo . L'obiettivo di terminare la regular season tra le prime quattro classificate del girone C è diventato per il club siciliano più papabile, con l' Avellino ed il Monopoli sopra i rosanero di pochissimi punti. Queste le dichiarazioni di Nardini alla vigilia del match in programma al "Barbera" alle 14.30:

"Esultanza polemica Luperini? A volte tanti giocatori anche in Serie A esultano così, non era una polemica. Un semplice modo di attirare l'attenzione, i gesti non vanno a toccare la parte della tifoseria. Luperini è un ragazzo d'oro, non credo abbia avuto mire particolari in quel gesto. Dobbiamo giocare con lo stesso piglio di mercoledì. Dobbiamo star corti e verticalizzare, abbiamo un attaccante forte. Sappiamo come giocare, l'importante è che tutti diamo qualcosa in più per poi poter arrivare nel miglior modo possibile ai play off".