VIDEO Palermo - Monopoli 2-1 | HIGHLIGHTS 17a giornata Serie C – Gir C 2021/22

"Maglia rosa, bestia nera. Per Colombo, il Palermo, lo è senza dubbio". Apre così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", che punta i riflettori sulla sfida tra Monopoli e Palermo, in programma sabato pomeriggio allo Stadio "Vito Simone Veneziani". Il tecnico biancoverde ha affrontato i rosanero tre volte in carriera, senza mai riuscire a conquistare un punto. Tre partite, tre sconfitte.

Nella scorsa annata, sulla panchina della Virtus Francavilla, e due volte in questa stagione alla guida del Monopoli. Una in Coppa Italia Serie C e una in campionato. Ed entrambe le sfide sono andate in scena al "Renzo Barbera". Domani il confronto si sposterà in Puglia. "Una caratteristica degli scontri tra il Palermo e le squadre di Colombo, al di là delle sconfitte patite da quest’ultimo, sta nel fatto che un gol lo segnano sempre", si legge. Anche il Monopoli, infatti, è riuscito a battere la difesa rosanero. Sempre con Grandolfo. L'ultimo incontro, però, fu deciso da una rete nel finale di

, domani ancora una volta in campo dal primo minuto.