Masciangelo: “Bello ritrovare Brunori, Segre e Pigliacelli. Con la Reggina visto…”

"La trattativa che mi ha portato a Palermo? Il mercato ha tempistiche lunghe, l'importante è che io sia qui. Adesso sono a disposizione del mister e della squadra, non giocavo da dicembre ed avevo bisogno di un periodo di riatletizzazione. Brunori lo ritrovo dopo l'esperienza al Pescara è un top player. Altri compagni con i quali ho giocato sono Segre al Piacenza, ma anche con Pigliacelli. La sensazione iniziale di Palermo è stata di una squadra con grande carattere che lavora sodo, ma la stessa sensazione l'ho avuta quando ci ho giocato contro. Per me il ruolo è indifferente, mi piace a giocare sia a 4 che a 5. L'importante è che si dia l'anima ed il cuore per i compagni. Nel mercato si vive con la speranza che si realizzi quanto si spera. Sono felice dell'accoglienza di tutti i miei compagni, darò il massimo per questa squadra, lo garantisco. Il minimo che posso fare è dare tutto per questa maglia e per i miei compagni. Con la Reggina qui in casa è stato emozionante e non vedo l'ora sia sabato per rivivere le stesse emozioni".