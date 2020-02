Martin: “Tutto sulla mia condizione fisica. Provocazioni Savoia? Rispondo così, i nostri obiettivi…”

E’ tutto pronto per Licata-Palermo.

Archiviato il successo maturato in casa contro il Biancavilla, i rosanero sono pronti a tornare in campo per affrontare il Licata nella sfida valida per la venticinquesima giornata del campionato di Serie D del Girone I. Impegno analizzato in conferenza stampa dal centrocampista della compagine palermitana, Malaury Martin, espressosi inoltre sulla sua attuale condizione fisica.

“Sto molto bene, ho avuto un calo a inizio anno ma adesso mi sento fisicamente benissimo. Ci sono delle partite in cui mi esprimo meglio mentre in altre meno, l’importante è che non cambi nulla per quanto riguarda il risultato della squadra. Under? Stanno facendo molto bene e non solo adesso, abbiamo un gruppo dove ci sono molti giovani e meno giocatori di esperienza e quindi vogliamo aiutarli sia in campo che fuori. Si stanno esprimendo molto bene e di questo siamo felici. Provocazioni Savoia? Non guardo queste cose, la cosa che mi importa è la mia squadra e aiutare i ragazzi a crescere, non mi interessano le provocazioni e nel gruppo nessuno le guarda perché siamo concentrati sui nostri obiettivi”.