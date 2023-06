Makinwa: “Palermo merita la Serie A, Corini l’uomo giusto. Ho un sogno…”

PALERMO -"Ricordo che il Palermo doveva sostituire un certo Luca Toni, un’impresa non semplice. Arrivammo io e Caracciolo a giugno e Godeas e Di Michele a gennaio. Avevo appena 22 anni, ero reduce da 6 mesi giocati bene con l’Atalanta, in cui avevo segnato 6 gol, ma non avevo certo i numeri e l’esperienza di Toni. Segnai 8 gol in 33 partite, tra campionato, Coppa Italia e Coppa Uefa. Fu l’anno migliore della mia carriera. In campionato segnai contro Inter, Siena, Empoli, Cagliari e Treviso, tutti gol decisivi. Una stagione di alti e bassi, ma alla fine positiva, in cui arrivammo quinti, a soli due punti dal Chievo Verona, che arrivò quarto. E con appena sei punti di distacco dal Milan, terzo in classifica. Sfiorammo la finale di Coppa Italia: eliminati in semifinale dalla Roma solo per la regola dei gol in trasferta, dopo che avevamo superato il Milan ai quarti di finale".