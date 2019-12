Maiellaro: “Palermo nettamente superiore alle altre squadre di D. Due rigori sbagliati? Col Piacenza gettammo al vento la Serie A”

Due rigori sbagliati nella stessa gara.

E’ quello che è accaduto domenica scorsa al Palermo nell’ultima gara del girone d’andata del campionato di Serie D contro il Troina. Un episodio che però era già avvenuto circa 25 anni fa contro il Piacenza, sempre al “Barbera“, con Maiellaro e Rizzotto che si fecero neutralizzare dal palermitano Massimo Taibi. Intervistato da Il Giornale di Sicilia, Pietro Maiellaro ricorda quella strana partita:

“Non è certo il più bel ricordo della mia carriera a Palermo… Buttammo via una partita importante, avremmo potuto fare un campionato diverso, ma con quella sconfitta di fatto abbandonammo ogni possibilità di lottare per i primi posti della classifica. Ricordo che in porta avevano un palermitano, Taibi, che parò i tiri miei e di Rizzolo. Noi facemmo una grandissima partita, contro una squadra che alla fine vinse il campionato, ma non bastò per segnare“.

