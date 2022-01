FOTO Palermo, restyling “Renzo Barbera”: nuove postazioni tv per Italia-Macedonia

In esclusiva, le immagini dei lavori di restyling del “Renzo Barbera”, in vista del match Italia-Macedonia del Nord, in programma a Palermo: nuovi spogliatoi e postazioni tv all'interno dell'impianto di viale del Fante

Mediagol ⚽️

Mercoledì 26 gennaio 2022, allo stadio “Renzo Barbera”, sono iniziate le opere di ristrutturazione degli spogliatoi, che verranno rimodernati in vista della sfida tra Italia e Macedonia del Nord, in programma il prossimo 24 marzo a Palermo, valevole per i play-off di qualificazione al Mondiale del 2022 in Qatar.

I primi interventi di rimodernamento sono stati effettuati, dunque, negli spogliatoi, con un container provvisorio che è già stato allestito tra la Curva Sud e la Tribuna Centrale dell'impianto di Viale del Fante, che ospiterà il Palermo già nella giornata di oggi (alle ore 17.30 andrà in scena al “Barbera” la partita contro il Monterosi Tuscia). Tuttavia, i rosanero non potranno usufruire degli stessi e dovranno dunque adattarsi - per almeno un mese - alla nuova sistemazione provvisoria.

Ma non solo; prima dell’arrivo in Sicilia della Nazionale Campione d'Europa sono previsti altri lavori: oltre la messa in sicurezza della scritta "Renzo Barbera" già effettuata nelle scorse settimane, anche quelli per il parterre e la Tribuna Centrale, che assicureranno la copertura ottimale dello stesso settore. Sono in corso, infatti, i lavori per le nuove postazioni tv.

Per la manutenzione dello stadio sono stati destinati dall'Assemblea regionale siciliana ben 200mila euro, in modo da garantire il completo e funzionale svolgimento dei lavori.