FOTO Palermo, La Grotteria ricorda il 5-1 al Catania: “Una serata indimenticabile”

I ricordi di Cristian La Grotteria.

L’ex attaccante non dimentica gli anni trascorsi tra le fila del Palermo. Tre stagioni, in cui l’argentino ha collezionato ben 80 presenze e 17 reti. Tra queste, le memorie dei derby contro il Catania sono rimaste indelebili nella sua mente. In particolare, uno glorioso nella storia rosanero, nonché il primo della sua carriera. Si tratta del match andato in scena al “Barbera” nel lontano lunedì sera del 23 ottobre 2000, in Serie C1. La Grotteria era approdato al club siciliano poche settimane prima, a fronte di circa due miliardi di lire versati nelle casse dell’Ancona, un record per quei tempi e per quella categoria. Il Gaucho, però, ripagò fin da subito la società a suon di gol e prestazioni lodevoli. Tra le quattro reti siglate nella sua prima stagione in rosanero, alla corte di Giuliano Sonzogni, proprio il 2-0 messo a segno quella sera contro i rossoblù. Il match terminò con un sonoro 5-1 a favore dei padroni di casa, che festeggiarono davanti a uno Stadio gremito. Un magico ricordo per l’ex giocatore, che ha voluto celebrarlo sui social questa mattina: “Una serata incredibile”, ha scritto sul suo profilo Facebook.