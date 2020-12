FOTO Palermo, Accardi e la maglia del 120° anniversario: il messaggio del difensore su Instagram

Il Palermo celebra i suoi 120 anni di storia.

Il club rosanero si rifà il look in occasione del suo 120esimo anno di storia e lo fa presentando una casacca tutta nuova dal sapore retrò. Bianco e blu: questi i colori scelti dalla dirigenza rosanero per la terza maglia, che verrà indossata dagli uomini di Boscaglia in occasione della sfida di mercoledì prossimo contro il Bari. Una scelta inconsueta rispetto alle maglie del passato, contraddistinte prevalentemente dai colori rosa, nero e bianco.

Per presentare la nuova casacca 5 calciatori rosanero hanno posato come veri e propri modelli nell’antico campo interra battuta della Fincantieri, tra i più attivi ancora in attività in città. Si tratta di Niccolò Corrado, Malaury Martin, Nicola Rauti e Michele Somma e Andrea Accardi. Proprio quest’ultimo, palermitano di nascita, ha voluto lanciare un significativo messaggio tramite il proprio profilo Instagram, accompagnato dallo scatto che lo ritrae con la maglia celebrativa dei 120 anni del club.

“20 anni di storia rosanero celebrati con una maglia incredibile. Siamoaquile da 120 anni. Forza Palermo, sempre”.