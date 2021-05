FOTO, Miccoli sui social: “Non è semplice ripartire, ma il Palermo ha una missione”

Dopo l’eliminazione ai playoff, per il Palermo, è tempo di pensare al futuro.

È l’Avellino a qualificarsi al prossimo turno playoff insieme a Sudtirol, FeralpiSalò, Albinoleffe e Renate. Nonostante il ko dell’andata, agli uomini di Braglia è bastato l’1-0 rifilato ai rosa grazie alla rete di Sonny D’Angelo, per qualificarsi al turno successivo dei playoff in virtù del miglior posizionamento in classifica. Mentre in seno al club è già tempo di bilanci con Giacomo Filippi e Mario Alberto Santana che in conferenza stampa hanno ribadito la propria volontà di voler proseguire la propria avventura in rosanero, per la società, è necessario programmare la prossima stagione agonistica nonostante la ferita causata dall’eliminazione dai playoff sia ancora fresca.

“Non è mai semplice ripartire. Ma il @palermofficial ha una missione. Tornare nella categoria che gli compete”.

Il messaggio dell’indimenticato ex capitano del Palermo Fabrizio Miccoli, protagonista – insieme ad altri ex rosanero, di un video di incitamento diffuso dal club in vista dei playoff di Serie C. Parole, quelle del Romario del Salento, che testimoniano ancora una volta, il forte legame che intercorre tra l’ex attaccante e tutto l’ambiente rosanero.