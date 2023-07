Reunion per le vacanze estive tra ex Palermo: presenti il direttore Rino Foschi, Fabio Grosso, Lamberto Zauli, Andrea Barzagli e Simone Barone

Ricordo che strapperà una lacrima a tutti i tifosi rosanero. Una stories su Instagram ritrae in vacanza quattro volti che hanno lasciato un segno importante per il Palermo: dal direttore sportivo Rino Foschi agli ex Barzagli, Zauli, Grosso e Barone. Tutti insieme nella stagione 2004/2005, quella del ritorno in Serie A dopo 31 anni di assenza, sotto la guida del patron Maurizio Zamparini.