Floriano: “Felice di essere qui, ho parlato con Brienza. Un compagno mi ha impressionato. Pergolizzi e i rigori…”

“Ho parlato con Brienza, poi ho parlato anche con Sensibile e con un po’ di persone che sono passate da Palermo. Mi aveva scritto anche Langella che mi spronava ad accettare questa proposta”.

Lo ha detto Roberto Floriano, intervenuto questo pomeriggio in conferenza stampa. Diversi sono stati i temi trattati dal nuovo attaccante del Palermo, reduce dall’esordio dal primo minuto contro il San Tommaso in occasione della sfida andata in scena sabato pomeriggio: dal possibile debutto con la maglia rosanero al “Renzo Barbera”, alle prestazioni offerte fin qui dagli under. Ma non solo…

“Under? Sono arrivato in una settimana che per me è stata stressante, conoscevo già Langella e vedo che si sta esprimendo abbastanza bene. Felici mi ha impressionato molto per forza e velocità. Debutto al Barbera? Spero in un bellissimo debutto, bisogna partire forti e credo che gli avversari si chiuderanno parecchio. Dobbiamo dimostrare subito di che pasta siamo fatti – ha spiegato Floriano -. Rigori? Li ho sempre calciati. Ho trovato uno spogliatoio di bravissimi ragazzi, molto seri e disponibili. Mister Pergolizzi mi ha voluto fortemente e quindi su di lui non posso che avere impressioni positive. Gol? Non mi sono prefissato un numero, voglio solo aiutare la squadra con assist e gol in modo da poter festeggiare la vittoria finale. Tornare in Serie D non è una cosa che mi aveva affascinato neanche l’anno scorso, non era un’idea che mi passava per la testa a inizio anno. Quando però vai in una piazza come questa è diverso dal giocare in Serie C in una squadra media, sono contentissimo per la scelta”.