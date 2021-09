Filippi: “Giron e Valente insieme? E’ possibile. Ecco quando rientrerà Accardi”

Le dichiarazioni live in conferenza stampa del tecnico del Palermo, Giacomo Filippi

Domani prende il via il terzo turno di Serie C , con il Palermo che aprirà la giornata nell'anticipo di sabato alle ore 17:30 allo stadio "Erasmo Iacovone" contro il Taranto. Dopo la vittoria e il pareggio maturati rispettivamente contro Latina e Messina , i rosanero sono pronti a scendere in campo con il coltello tra i denti per allungare la propria striscia di risultati utili consecutivi. Intervenuto alla vigilia, il tecnico Giacomo Filippi , ha presentato la sfida in conferenza stampa.

"Taranto? Per me è una città bellissima con della gente calorosa e con un pubblico che vive di calcio, tornarci per me è un immenso piacere. Una squadra allenata bene con gente di assoluto valore in ogni reparto con caratteristiche specifiche, un complotto ben assemblato. Giocano sempre a viso aperto anche con parecchio sacrificio in determinati momento della partita, dobbiamo saper leggere la gara. Ritornare qui è un'emozione forte, non ero mai tornare da avversario e sentirò qualcosa di davvero forte. Campo da gioco? Contro il Messina il campo non era al top ma si poteva giocare, lì si è sbagliato l'approccio alla gara almeno nel primo tempo. Siamo stati scomposti nei reparti, è questo è l'aspetto su cui lavorare. Accardi? Andrea dovrebbe rientrare in gruppo in modo parziale a metà prossima settimana, quindi direi che entro 10 giorni sarà a pieno regime. Giron e Valente insieme? Un'ipotesi che non è da scartare anche perchè Nicola è ambidestro e può giocare di conseguenza in entrambe le fasce. Vedremo se capiterà dall'inizio o magari a partita in corso, prevedere le mosse è impossibile; dipenderà da come si metterà la partita".