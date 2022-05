Entella-Palermo: il match di andata del secondo turno dei playoff in diretta Sky

Buone notizie per i tifosi del Palermo FC: la compagine rosanero allenata da Silvio Baldini, tornerà sul bouquet degli abbonati al pacchetto Calcio di Sky, in occasione del match playoff contro l'Entella

Saranno in totale tre le gare che andranno in scena il 17 maggio: tutte visibili su Eleven Sport ma solo se in possesso di un abbonamento, sul portale (www.elevensports.com) o sul canale Youtube dello stesso. Per gli abbonati al Pacchetto Sky Calcio sarà, invece, possibile vedere Entella-Palermo sul canale 252 di Sky Sport, Monopoli-Catanzaro sul canale 253 e Feralpisalò-Reggiana sul canale 254.