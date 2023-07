Emergenza incendi, il messaggio del club rosa: “Qui a Pinzolo con il cuore a Palermo”

Ore drammatiche a Palermo, dopo gli incendi divampati tutt'intorno la città e non solo. Sono infatti decine le segnalazioni giunte in queste ore a vigili del fuoco, forestale e polizia che stanno presidiando tutte le zone interessate: da Capogallo a Mondello e Sferracavallo a Boccadifalco, Baida, San Martino e Bellolampo. Uno scenario apocalittico che ha portato a migliaia di evacuazioni nel capoluogo siciliano e in diverse province. A stringersi attorno alla città, in un momento tanto complicato, anche il Palermo Fc che nella giornata di domani riprenderà gli allenamenti - dopo avere osservato tre giorni di riposo - dando ufficialmente il via alla seconda parte di ritiro in Trentino Alto-Adige.