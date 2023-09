Delio Rossi: “Palermo, se chiami son sempre presente. 0-7 Udinese? Zamparini furioso”

L'esperienza più bella della propria carriera -“Porto ricordi bellissimi dell’esperienza a Palermo, non so dirti se è stata la migliore della mia carriera. Ho allenato grandi giocatori, specie nella stagione 2010/11, come Miccoli, Pastore, Bovo. L’anno precedente sfiorammo la qualificazione alla Champions League, ricordo che era quasi fatta e poi la Sampdoria vinse a Roma contro i giallorossi, facendogli perdere di fatto lo scudetto. Ci fu grande dispiacere, i calciatori lo meritavano”.

Quel famoso 0-7 con l'Udinesee l'esonero - “Sono quel tipo di partite che vanno nel modo opposto a come le hai preparate. Dopo pochi minuti andammo in svantaggio, poi rimanemmo anche in 10. Potevamo chiuderci e subirne di meno ma io non intendo il calcio così. Zamparini era furioso, sia di perdere in quel modo che di perdere contro l’Udinese. Fui esonerato e chiamato nuovamente dopo 5 giornate. Il mio successore (Serse Cosmi ndr) le perse tutte e 5*, meglio perderne una 0-7 che 5 di fila”.

La possibilità di tornare a Palermo- “A certi club che ti hanno trattato bene non puoi dire di no. Se Palermo chiama io risponderò sempre presente. Prima del fallimento mi chiamò Foschi per giocare i playoff, che purtroppo non giocammo però. Quell’anno sono successe tante cose fuori dal campo, ma io non ne ho mai capito nulla. Non voglio ancora smettere, allenare è l’unica cosa che so fare. Il bello deve ancora venire, se qualcuno mi cerca io vedrò di mettermi a disposizione”.

*Unico risultato utile l'1-0 a firma di Dorin Goian al "Renzo Barbera" contro il Milan che successivamente avrebbe vinto la Serie A 2010/2011.

