Corini: “Tutto sul ruolo di Di Francesco. Feralpisalò? Hanno fatto prestazioni ok”

"Di Francesco e Coulibaly? Sono due giocatori importanti, volevamo prendere un’altra punta esterna per giocare a sinistra ma Di Francesco può giocare a destra e anche come sottopunta. Un acquisto importante e di livello. Coulibaly? Sul centrocampista avevamo un’idea e abbiamo visto in lui le caratteristiche giuste. Due operazioni intelligenti che abbiamo ufficializzato solo adesso ma che portavano avanti da molto tempo. L’idea è avere duttilità in mezzo al campo. C’è questa ricerca e tutti i sei centrocampisti per me possono giocare insieme. Abbiamo cercato caratteristiche che potessero legare tra loro, possono compensarsi bene. Attenzione ad una “piccola” come la Feralpi? Penso che la prova superata a Reggio Emilia vada in questa direzione. Sono squadre neopromosse che non sentono ancora il peso della classifica e la pressione. Hanno fatto qualcosa di straordinario, li ho visti giocare. Hanno fatto buone prestazioni, serve rispetto per ogni avversario. In una partita può succedere di tutto, ma vogliamo farci trovare pronti. La personalità mi è piaciuta tanto contro la Reggiana, come abbiamo reagito dopo l’1-1 testimonia la crescita della squadra. Oggi vinciamo anche le partite sporche, anche perché abbiamo dieci giocatori che hanno già vinto la Serie B. Questo fa diventare una buona squadra, una grande squadra".