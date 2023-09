Corini: “Sosta? Abbiamo lavorato, pronti per grande prestazione. Lund e Vasic…”

"Ho ancora un allenamento abbiamo lavorato su tante soluzioni. Al 99% non partirà titolare Vasic, nè Lund. Tutti gli altri hanno grandi possibilità di giocare dal primo minuto. A secondo di quello che vedrò durante la settimana deciderò strategicamente in relazione a come affrontare la partita. Dentro la partita ci sono anche gli avversari, abbiamo lavorato per capire come coprire bene questo spazio di campo. Sosta? Anno nuovo, sono curioso di come approcceremo la partita. Siamo pronti per fare una grande prestazione. Capitano le partite sporche, bisogna saperle pulire. È importante l’equilibrio mentale nelle difficoltà. Ci lavoro quotidianamente"