Corini: “Insigne ci piace, mercato ancora lungo. Verre e Tutino? Mia valutazione…”

Comincia ufficialmente il ritiro del Palermo in Trentino Alto-Adige in vista del prossimo campionato di Serie B. I rosanero alloggeranno prima a Ronzone, sede attuale, e successivamente a Rinzolo. Dopo un pre ritiro in quel di Veronello, utile per il tecnico Eugenio Corini sia per ricominciare la preparazione atletica sia per valutare i calciatori al momento in rosa, il mister delle "aquile" ha tenuto la prima conferenza stampa stagionale:

"Io penso che c'è sempre da imparare in qualsiasi contesto. Niente è mai uguale a prima, non ho un riferimento preciso su cosa potevo fare meglio. E' un lavoro continuo nel cercare il meglio possibile attraverso scelte che pensi possano essere giuste in quel determinato momento. Non sono i piccoli errori che vanno ad inficiare la globalità. Sono arrivati giocatori, c'è la volontà di migliorare la squadra. Faremo scelte sui giocatori che compongono la rosa per capire chi è funzionale e chi no. Roberto Insigne? E' un giocatore che ci piace, ma è giusto parlare quando un giocatore completa tutto l'iter. Penso che questa squadra abbia un potenziale, con il direttore Rinaudo siamo attenti agli sviluppi per cercare di alzare il livello. Il mercato è iniziato bene ma è ancora molto lungo. Il City ha un parco giocatori molto importante, Gomes lo scorso anno si è rivelato un giocatore importante. Verre e Tutino sono molto bravi, non sono fuori del tutto ma la valutazione è complessiva".