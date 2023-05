City Group, Soriano sull’acquisto del Bahia: “Secondo club più grande della holding”

Il City Football Group , holding proprietaria delle quote di maggioranza del Palermo FC , allarga la sua "famiglia" di club in giro per il mondo. E' di pochi minuti fa la notizia ufficiale che il gruppo che fa capo allo sceicco Mansour ha acquisito il 90% delle quote societarie dell' Esporte Clube Bahia , club brasiliano di prima divisione. Si tratta della tredicesima società che entra a far parte della holding, proprietaria del Manchester City in primis.

Durante la conferenza di presentazione della nuova dirigenza in Brasile, è intervenuto anche Ferran Soriano, amministratore delegato del Manchester City e CEO del City Football Group. Di seguito le sue dichiarazioni: "Con il Bahia sono 13 club, si va dall’America all’Europa passando per l’Asia. Tutti hanno storia e grande valore, ma il Bahia è eccezionale, per le sue dimensioni in termini di tifoseria e per la sua importanza nel tessuto sociale. Lo sappiamo bene e avvertiamo un grande senso di responsabilità. Sarà il secondo club più grande del gruppo. Talenti in Europa? Può essere. L’obiettivo del Gruppo è chiaro: è quello di trovare talenti, tenerli a Bahia, rendere Bahia campione. Poi forse, alcuni di loro possono raggiungere l’Europa dopo. Oggi celebriamo il primo giorno di una nuova entusiasmante relazione a lungo termine tra Esporte Clube Bahia Bahia e City Football Group. Sono onorato di dare il benvenuto a un club con una storia così bella e un seguito così appassionato nella nostra famiglia globale. L’eredità di Bahia come squadra di calcio e le sue radici nella comunità bahiana sono una base incredibile per noi per costruire qualcosa di grande insieme. D’ora in poi, iniziamo un viaggio per aiutare Bahia a raggiungere il suo pieno potenziale"