Cittanovese-Palermo, Pergolizzi fa la conta: rientra Vaccaro, da valutare Crivello e Peretti. La situazione

Il Palermo tra rientri, acciacchi e tattiche.

L’edizione odierna della ‘Gazzetta dello Sport’ dedica un focus allo schieramento scelto da mister Rosario Pergolizzi nelle scorse gare. In particolare, la difesa continua a destare dei dubbi al tecnico rosanero, che più volte in questa stagione ha alternato un modulo con quattro uomini sulle retrovie ad uno schieramento a tre, sia per emergenza che per scelta tecnica.

Cittanovese-Palermo, le prove di Pergolizzi: possibile ritorno alla difesa a tre. Peretti in dubbio, Crivello in stand-by

In vista dell’impegno di domenica contro la Cittanovese, il rientro di Francesco Vaccaro, reduce da tre giornate di squalifica, porrà il tecnico Rosario Pergolizzi di fronte a ulteriori punti di domanda. In una difesa a quattro, infatti, il terzino tornerebbe ad occupare il ruolo di sinistra, mentre a destra, in virtù dell’assenza dell’infortunato Massimiliano Doda, potrebbe essere adattato uno tra Andrea Accardi e Christian Langella. Inoltre, sono da valutare le condizioni di coloro che hanno accusato qualche problema fisico nel corso della gara contro l’FC Messina, tra cui Roberto Crivello e Manuel Peretti. Per il difensore originario di Mondello non dovrebbero esserci problemi. Tuttavia, nel caso in cui entrambi non dovessero essere in condizione, il tecnico rosanero sarebbe costretto a schierare un 4-3-3, “con una linea difensiva composta da Langella, che in questo momento dove lo metti sta, Accardi, Lancini e Vaccaro”.

Francesco Vaccaro, però, potrebbe anche avanzare sulla linea dei centrocampisti, lasciando così a tre la difesa: “Pergolizzi — si legge tra le righe del noto quotidiano — potrebbe decidere di avere un mancino di ruolo sulla corsia di metà campo, dove finora si era sempre adattato Martinelli. Il centrocampista, anche lui di rientro dalla squalifica scontata con il Messina, in quest’ottica potrebbe andare a fare coppia con Martin in mediana, con Langella sul versante destro”.

Sforzini: “Dobbiamo andare in Serie C, voglio dimostrare di poter far parte del Palermo. Savoia? La loro rimonta…”