Calciomercato Palermo, caccia al centrocampista: da Broh e Foglia a Nicolò Bianchi, le ultime

Il Palermo è al lavoro per completare l’organico da mettere a disposizione del tecnico Roberto Boscaglia.

Dopo l’approdo di Moses Odjer, che nella serata di giovedì è sbarcato in città, nel capoluogo siciliano – salvo inattesi colpi di scena – arriverà anche Jeremy Broh (come informa ‘La Repubblica’, il Palermo resta in attesa degli esiti del secondo tampone dopo un sospetto caso di positività al Coronavirus). Ma non solo; la dirigenza rosanero, infatti, avrebbe messo nel mirino Fabio Foglia dell’Arezzo. Nel dettaglio, secondo quanto riportato dall’edizione odierna del ‘Giornale di Sicilia’, la società toscana avrebbe proposto il rinnovo al calciatore, il cui contratto che lo lega all’Arezzo è in scadenza, ma il Palermo sarebbe in forte pressing.

Inoltre, nelle ultime ore, chi è tornato ad essere accostato al club siciliano è Nicolò Bianchi. Tuttavia, la Reggina non vorrebbe privarsene. Sullo sfondo, anche le ipotesi Simone Calvano del Verona e Demetrio Steffè della Triestina. Infine, il Palermo prosegue nelle valutazioni per il proprio reparto avanzato. Se Gliozzi sembra più lontano, con Virtus Entella, Cosenza e Chievo Verona sulle sue tracce, il Siena si sarebbe tirato fuori dalla corsa a Gerardi, un altro profilo sondato di recente dai dirigenti rosanero insieme a Michele Vano del Carpi che piace al Cittadella.

Seguiranno aggiornamenti…