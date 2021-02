Boscaglia: “Contro la Viterbese squadra abbia senso del pericolo. Futuro? Garanzie importanti, progetto continua”

Manca sempre meno a Viterbese-Palermo.

Si affronteranno sabato 27 febbraio, allo Stadio “Enrico Rocchi”, Viterbese e Palermo. La sfida, valida per la 27a giornata del Girone C di Serie C, andrà in scena alle ore 12.30. Un match presentato alla vigilia dal tecnico rosanero, Roberto Boscaglia, intervenuto nella consueta conferenza stampa pre-gara.

“Quattro trasferte nelle prossime cinque gare? È normale che non possiamo snaturarci più di tanto, ma dobbiamo pensare a risultato e classifica senza perdere la nostra fisionomia. In un campionato devono coincidere tante cose: dalla grinta, al momento in cui si deve anche gettare la palla in tribuna. Viterbese? Non c’è paura, calcisticamente non esiste. Ci deve essere sempre il solito senso del pericolo. Sarà una partita importante per la classifica e per dare continuità, rientreranno un pò di giocatori e dobbiamo gestire la partita con tranquillità e serenità. La paura ti fa anche sentir vivo, ma da qui bisogna raggiungere quel senso del pericoloso per alzare la concentrazione e l’attenzione. Sono passati quasi tre mesi dalla sfida contro i laziali, da quella partita noi siamo cambiati anche se bisogna sempre guardare il momento degli avversari. Hanno fatto dei buoni risultati e stanno attraversando un ottimo momento”.

Chiosa finale sul futuro: “Le sensazioni sono ottime e anche le rassicurazioni della società. Ho un contratto biennale perchè tutti conoscono il progetto della società. Facciamo esperienza quest’anno cercando di fare il massimo per riuscire in qualcosa di importante l’anno prossimo nel caso non ci riuscissimo in questa stagione. Per il futuro ci sono garanzie importanti da parte della società”.