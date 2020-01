Bechini saluta: “Sarò per sempre un tifoso del Palermo, il mio augurio ai rosanero…”

Lorenzo Bechini lascia il Palermo.

I rosanero hanno deciso di anticipare il termine del prestito per quanto riguarda il difensore classe ’01 che torna dunque al Sassuolo, società che detiene il suo cartellino. Il giovane calciatore prima di andare via, attraverso i propri profili social, ha voluto ringraziare la città per l’accoglienza e augurato il meglio al Palermo.